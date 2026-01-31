Printemps des poètes : liberté déployée à Saint-Aignan de Grand Lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:20 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior

Printemps des poètes 2026 : liberté force vive et déployée Le printemps des poètes revient pour sa 4ème édition sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu ! Cette année le thème sera dédié à la liberté « force vive et déployée ».Ainsi, la médiathèque Le jardin de lecture et Radio Grand Lieu en partenariat avec la commune, vous invite à découvrir les œuvres poétiques de l’auteur Rémi Checchetto, actuellement en résidence d’écriture à Saint-Aignan de Grand Lieu et l’artiste rappeur Mamat DayOff. Une série d’ateliers avec le poète Rémi Checchetto Cette édition sera l’occasion d’inaugurer une nouvelle forme de partenariat : l’accueil d’un auteur en résidence au sein de notre commune. Du 9 février au 14 mars 2026, la commune aura plaisir d’accueillir Rémi Checchetto pour une résidence intitulée « Cartels ».Né en 1962 en Meurthe-et-Moselle et aujourd’hui installé à Nantes, Rémi Checchetto est auteur de poésie et de théâtre. Il parcourt la France pour écrire des portraits sensibles d’habitants et de territoires : villes, campagnes, rivages. Il propose régulièrement des lectures-performances de ses textes et est l’auteur de nombreux ouvrages. Focus sur la résidence d’auteurUne résidence d’auteur offre un cadre privilégié, propice à la création littéraire. Souvent organisée au sein de structures culturelles, comme les médiathèques, elle permet à un écrivain de s’immerger dans un territoire grâce à une aide financière et parfois un hébergement mis à sa disposition. Cette immersion nourrit son travail d’écriture, stimule la création et ouvre de nouvelles perspectives artistiques. En échange, l’auteur développe un projet original, avec ou sans commande, et propose diverses actions culturelles et de médiation : rencontres, lectures, ateliers auprès du public, des écoles, des centres de loisirs ou encore des collèges. Ces moments privilégiés contribuent au rayonnement de l’auteur et de son œuvre auprès des habitants. Du 9 au 13 février, l’artiste animera des ateliers d’écritures et des interventions auprès de certaines classes des écoles de la commune pour les initier à l’écriture et à la lecture de poésies. Des lectures de poésie intergénérationnelles seront également enregistrées par le studio Radio Grand lieu le 13 mars.Les 11 février et 11 mars à 15h, Rémi Checchetto mettra son talent et son expérience au service des séniors de la commune via deux ateliers d’écriture. Inscriptions au 02 40 26 44 36. Animation réservée aux seniors.Enfin, le samedi 14 février toute la journée, le poète proposera un atelier d’écriture grand public destiné aux curieux. Apportez votre pique-nique et venez vous initier à la poésie. Rendez-vous à la médiathèque de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Public ado/adultes. Sur inscription au 02 40 26 44. Deux temps forts dédiés aux artistes Mammat Dayoff, invité de « l’Emission impossible » sur Radio Grand LieuRendez-vous vendredi 6 mars à 20h20 pour un show déjanté présenté par Clémence Roy et Carole Martini. Au programme : l’interview du rappeur nazairien, des jeux, des rubriques inédites et pour clôturer le tout, une performance musicale du rappeur en live. L’émission sera ouverte au grand public en direct du Grand Lieu du Conte et accessible en ligne sur les ondes de Radio Grand Lieu.Accès libre – Gratuit – Tout public – Buvette et petite restauration sur place Rémi Checchetto, poète invité par la Médiathèque et Radio Grand Lieu pour la « Virgule poétiqueRencontrez le poète Rémi Checchetto en direct de la médiathèque dans une émission radiophonique dédiée à la poésie le vendredi 13 mars à 20h20. Lectures, interview de l’artiste, retour sur son projet de résidence et échanges avec le public, ne manquez pas cette rencontre inédite autour de la poésie. Rendez-vous à la médiathèque pour assister au show en live ou sur les ondes de Radio Grand Lieu.Accès libre – Tout public – Gratuit Pour clôturer cette 4ème Edition, une rencontre dédicace avec Rémi Checchetto aura lieu à la librairie Au Phil des mots à Saint-Philbert de Grand Lieu, partenaire de la médiathèque, le samedi 14 mars à 10h30. Ateliers sur inscription au 02 40 26 44 55Animations gratuitesSoirées en libre accès – Tout public

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55



