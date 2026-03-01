Printemps des poètes Liberté, Force vive, déployée Montmirail
Rdv Bibliothèque Montmirail Sarthe
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Balade ornithopoétique guidée par Damien, ornithologue. Exposition de photos d’oiseaux et de poésies. Balade d’observation sur 3 sites à Montmirail. .
72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 77 44 30 10
