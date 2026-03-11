PRINTEMPS DES POÈTES Lunel

PRINTEMPS DES POÈTES

Pour la 28ème édition du Printemps des poètes, la Ville de Lunel a souhaité mettre en lumière la diversité des voix poétiques d’aujourd’hui et offrir à chacun l’occasion de vivre la poésie comme un espace de partage et d’émotion.

Retrouvez notamment l’évènement Poésie à deux voix , pour sa douzième édition, pour lequel Martine Biard a invité Serhyi Wolkonsky, artiste-auteur pluridisciplinaire d’origine

ukraino-catalane (poésie, poésie visuelle, photographie, musique, lectures performées, activité critique, théorique et éditoriale), mais aussi des lectures, rencontres ou expositions.

La programmation détaillée sera à découvrir prochainement. .

