PRINTEMPS DES POÈTES Lunel
PRINTEMPS DES POÈTES Lunel samedi 21 mars 2026.
PRINTEMPS DES POÈTES
173 Rue Marx Dormoy Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
21 mars 2026
Espace Castel
Tél 04 67 87 83 94
Tout public Entrée libre
Pour la 28ème édition du Printemps des poètes, la Ville de Lunel a souhaité mettre en lumière la diversité des voix poétiques d’aujourd’hui et offrir à chacun l’occasion de vivre la poésie comme un espace de partage et d’émotion.
Retrouvez notamment l’évènement Poésie à deux voix , pour sa douzième édition, pour lequel Martine Biard a invité Serhyi Wolkonsky, artiste-auteur pluridisciplinaire d’origine
ukraino-catalane (poésie, poésie visuelle, photographie, musique, lectures performées, activité critique, théorique et éditoriale), mais aussi des lectures, rencontres ou expositions.
La programmation détaillée sera à découvrir prochainement. .
173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
march 21, 2026
Espace Castel
Tel 04 67 87 83 94
Open to the public ? Free admission
L’événement PRINTEMPS DES POÈTES Lunel a été mis à jour le 2026-03-08 par 34 OT PAYS DE LUNEL