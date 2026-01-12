Printemps des poètes Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Printemps des poètes

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-03

En 2026, le Printemps des Poètes célèbre La liberté force vive déployée Atelier d’écriture, lecture musicale, exposition et découverte de l’Oulipo offrent aux visiteurs l’occasion de s’immerger dans l’univers de la poésie et de la créativité. .

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des poètes

L’événement Printemps des poètes Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan