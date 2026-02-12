Printemps des poètes

Médiathèque Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

20h lecture de poésies tous publics et musique avec le collectif Poézik. Entrée libre et gratuite (je te fais passer l’affiche dès que je l’ai faite)

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Médiathèque Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

8pm: poetry readings for all ages and music with the Poézik collective. Free admission (I’ll send you the poster as soon as I’ve made it)

L’événement Printemps des poètes Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme