Printemps des poètes Nérac
Printemps des poètes Nérac samedi 28 mars 2026.
Printemps des poètes
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du Printemps des poètes, profitez d’une lecture d’album par Marie-Edda et Noémie suivie d’une création autour de l’univers de l’autrice Fanny Pageaud. Un moment mêlant poésie, lecture et expression artistique, en partenariat avec l’EVS de l’Amicale laïque de Nérac.
Sur réservation.
Dans le cadre du Printemps des poètes, profitez d’une lecture d’album par Marie-Edda et Noémie suivie d’une création autour de l’univers de l’autrice Fanny Pageaud. Un moment mêlant poésie, lecture et expression artistique, en partenariat avec l’EVS de l’Amicale laïque de Nérac.
A partir de 5 ans 2h.
Sur réservation. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps des poètes
As part of Printemps des poètes, enjoy an album reading by Marie-Edda and Noémie, followed by a creation based on the universe of author Fanny Pageaud. A moment combining poetry, reading and artistic expression, in partnership with the EVS de l’Amicale laïque de Nérac.
Reservations required.
L’événement Printemps des poètes Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret