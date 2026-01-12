Printemps des poètes Nérac

Printemps des poètes

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des poètes, profitez d’une lecture d’album par Marie-Edda et Noémie suivie d’une création autour de l’univers de l’autrice Fanny Pageaud. Un moment mêlant poésie, lecture et expression artistique, en partenariat avec l’EVS de l’Amicale laïque de Nérac.

Sur réservation.

A partir de 5 ans 2h.

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

English : Printemps des poètes

As part of Printemps des poètes, enjoy an album reading by Marie-Edda and Noémie, followed by a creation based on the universe of author Fanny Pageaud. A moment combining poetry, reading and artistic expression, in partnership with the EVS de l’Amicale laïque de Nérac.

Reservations required.

