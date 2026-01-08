Printemps des Poètes Zone industrielle Labarre Nérac

Printemps des Poètes

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Restitution de l’atelier d’écriture.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le Petit Théâtre de Nérac accueille une soirée imaginée et portée par l’atelier d’écriture animé par Dany Moreuil.

À partir du thème 2026, la liberté, les participants ont écrit leurs propres textes et les partagent sur scène lors de cette restitution publique. La soirée est mise en espace par André Le Hir, afin de donner corps aux mots et de faire entendre chaque voix.

Un moment de poésie vivante, sincère et collective, où l’écriture sort du carnet pour rencontrer le public. .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

