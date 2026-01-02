Printemps des Poètes | Nuit poétique en liberté La Briqueterie Montmorency

Printemps des Poètes | Nuit poétique en liberté

La Briqueterie 6 avenue de Domont Montmorency Val-d’Oise

Début : Samedi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-29 22:30:00

2026-03-13

Libres lectures de textes poétiques en présence des poètes Aymeric de L’Hermuzières, Maggy de Coster, Maguet Delva, Lorfils Rejouis, Jean-François Blavin, Sylvie Cabio’ch, Christine Roucaute et d’autres poètes de Montmorency et d’ailleurs.

Free readings of poetic texts in the presence of the poets: Aymeric de L’Hermuzières, Maggy de Coster, Maguet Delva, Lorfils Rejouis, Jean-François Blavin, Sylvie Cabio’ch, Christine Roucaute and other poets from Montmorency and elsewhere.

