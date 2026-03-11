Printemps des Poètes, Nuits et Jours de Querbes

Asprières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Pour la 14e édition du Printemps des poètes en Lot & Aveyron, Les Nuits & les Jours de Querbes invitent la poétesse Cécile A. Holdban et le poète Jean-Pierre Chambon.

Invités Cécile A. Holdban • Jean-Pierre Chambon • Noëlle Miral • Julie Läderach

Durant cette semaine consacrée à la poésie, les deux invité(e)s participeront à des rencontres en médiathèques, lieux culturels, collèges, lycée…

Les rencontres publiques seront animées par Jean-Paul Oddos, les lectures à haute voix par la comédienne Noëlle Miral.

CALENDRIER DES RENCONTRES

VEN 13/03 à 18h • Rencontre avec J.P. Chambon à la bibliothèque de Najac

VEN 13/03 à 20h • Rencontre avec C.A. Holdban au Quinte & Sens à Felzins. Lectures Noëlle Miral

SAM 14/03 à 10h30 • Rencontre croisée entre C.A. Holdban et J.P. Chambon à la médiathèque de Capdenac-Gare. Lectures Noëlle Miral

SAM 14/03 à 19h • Lectures musicales par Noëlle Miral (voix) et Julie Läderach (violoncelle), en présence de C.A. Holdban et J.P. Chambon, suivi d’un repas partagé (cheffe Katrin) à Querbes (Asprières)

DIM 15/03 à 11h • Rencontre au Musée Champollion Les Écritures du Monde à Figeac avec C.A. Holdban. Lectures Noëlle Miral

DIM 15/03 à 15h • Rencontre à Fourmagnac avec C.A. Holdban. Lectures Noëlle Miral

LES INVITÉS

• CÉCILE A. HOLDBAN • poétesse

D’origine franco-hongroise, Cécile A. Holdban est poète, traductrice du hongrois et de l’anglais, peintre et éditrice. Elle a longtemps été libraire ; les liens et la circulation entre les langages des arts et de la nature sont aujourd’hui au cœur de son travail, qu’elle aime transmettre lors d’ateliers ou de projets collectifs. Elle codirige la revue en ligne d’art et de littérature Ce qui reste, ainsi que les collections de poésie des éditions Arfuyen. Elle a reçu des prix littéraires pour plusieurs de ses livres et son récit Premières à éclairer la nuit a été finaliste du prix Colette et du prix Khôra de l’Institut français.

• JEAN-PIERRE CHAMBON • poète

Jean-Pierre Chambon est né en 1953 à Grenoble, où il a exercé le métier de journaliste après des études de philosophie. Il publie depuis 1981, principalement des recueils de poésie mais aussi des récits. Récompensé en 1996 par le prix international de poésie francophone Yvan-Goll pour Le Roi errant (Gallimard, 1995), Jean Pierre Chambon a reçu en 2025 le prix Roger-Kowalski, grand prix de poésie de la Ville de Lyon, pour son dernier recueil Étant donné (Al Manar, 2024).

• NOËLLE MIRAL • comédienne

Noëlle Miral est comédienne. Formée au Conservatoire d’art dramatique de Clermont-Ferrand, elle obtient son Diplôme d’études théâtrales en 2016. Elle joue aujourd’hui avec plusieurs compagnies en Auvergne et est membre du collectif Le Bruit des Cloches, qu’elle a cofondé en 2015.

• JULIE LÄDERACH • violoncelle

Julie Läderach est une violoncelliste tout terrain . Son parcours est jalonné de nombreuses performances en lien avec la danse, l’image, le texte ou l’architecture. Elle évolue dans un espace d’expression où l’éphémère a aussi sa place, interrogeant sans cesse sa posture de musicienne

Des séances pour les scolaires sont aussi prévues voir programme .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 14th edition of Printemps des poètes in Lot & Aveyron, Les Nuits & les Jours de Querbes invite poet Cécile A. Holdban and poet Jean-Pierre Chambon. Holdban and poet Jean-Pierre Chambon.

