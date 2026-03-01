Printemps des Poètes Centre Culturel Aragon Oyonnax
Printemps des Poètes Centre Culturel Aragon Oyonnax vendredi 20 mars 2026.
Printemps des Poètes
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 20:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Poèmes de l’instant lecture à 2 voix et 2 langues
.
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Poèmes de l’instant: readings for 2 voices and 2 languages
L’événement Printemps des Poètes Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Bugey