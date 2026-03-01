Printemps des Poètes Centre Culturel Aragon Oyonnax

Printemps des Poètes

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Poèmes de l’instant lecture à 2 voix et 2 langues

.

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poèmes de l’instant: readings for 2 voices and 2 languages

L’événement Printemps des Poètes Oyonnax a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Bugey