Printemps des Poètes Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale Oyonnax

Printemps des Poètes

Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale 88 Cr de Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

2026-03-20

Lecture à 2 voix et 2 langues (singhalais et français), des poèmes de l’auteur Manjula Wediwardena.

English :

A 2-voice, 2-language reading (Sinhalese and French) of poems by author Manjula Wediwardena.

