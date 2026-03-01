Printemps des Poètes Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale Oyonnax
Printemps des Poètes Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale Oyonnax vendredi 20 mars 2026.
Printemps des Poètes
Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale 88 Cr de Verdun Oyonnax Ain
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 18:30:00
2026-03-20
Lecture à 2 voix et 2 langues (singhalais et français), des poèmes de l’auteur Manjula Wediwardena.
Centre culturel Aragon Médiathèque Municipale 88 Cr de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A 2-voice, 2-language reading (Sinhalese and French) of poems by author Manjula Wediwardena.
