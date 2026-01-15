Printemps des Poètes Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Printemps des Poètes

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-31

2026-03-14

Le thème 2026 du Printemps des poètes est La liberté. Force vive, déployée .

Le Printemps des poètes concerne tous les élèves, de la maternelle au lycée. Cette manifestation vise à les sensibiliser à la poésie, à encourager la lecture de poèmes et à susciter des rencontres entre poètes contemporains et élèves.

Horaires d’ouverture au public

Mardi et Mercredi 10h00 15h00

Samedi 16h30 18h30

Dimanche 10h00 12h00

Organisé par la commune de Plobannalec-Lesconil. .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

