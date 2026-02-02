[Printemps des poètes] Poemes de Ramin Mazhar en musique Médiathèque municipale Paimpol

[Printemps des poètes] Poemes de Ramin Mazhar en musique

Médiathèque municipale 2 Rue Henry Dunant Paimpol

Le Printemps des Poètes est un événement national bien ancré dans le paysage culturel français. Pour la 28ème édition basée en 2026 sur le thème de La liberté. Force vive, déployée , la médiathèque profite de la présence à la Sirène du poète afghan Ramin Mazhar pour accueillir une rencontre musicale et poétique à la médiathèque entre lui et la musicienne siiAn, en forme d’avant-première du spectacle qui sera donné à la Sirène.

Ramin Mazhar, né en 1995 à Bamyan, Afghanistan, vit actuellement à Paris. Poète et journaliste, il écrit en persan et est reconnu comme une figure emblématique de la jeune génération afghane. Sa poésie, diffusée principalement à travers les canaux numériques (Telegram, Instagram et YouTube) ainsi que lors de lectures publiques, aborde les blessures de la guerre et exprime sa solidarité avec les victimes. Depuis le retour des Talibans au pouvoir en 2021, Mazhar a été censuré en Afghanistan et vit maintenant en exil en France. Ses poèmes ont été mis en musique par des artistes afghans tels que Masoud Hassanzadeh et Ghawgha Taban. Dans la limite des places disponibles. .

