Printemps des poètes poésie et expo Médiathèque Cherveix-Cubas

Printemps des poètes poésie et expo

Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lecture de la poésie Le gosse qui parle tirée du recueil Des échos et des écueils écrit et lu par Monsieur Alain Nocus.

À l’issue de la lecture, vous pourrez découvrir l’exposition réalisée avec la classe de CM1-CM2 de Cherveix Cubas, ainsi que les poésies inventées et écrites sur les vitres de la médiathèque par les enfants.

Sur inscription. .

Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 50 52 mediatheques@ccilap.fr

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English : Printemps des poètes poésie et expo

Simply being a parent, together.

A friendly place to break isolation, exchange ideas, share information and receive tips.

Every 2nd Saturday of the month: February 8.

Free admission.

L’événement Printemps des poètes poésie et expo Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-03-12 par Isle-Auvézère