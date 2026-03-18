Printemps des poètes poésie et expo Médiathèque Cherveix-Cubas
Printemps des poètes poésie et expo Médiathèque Cherveix-Cubas samedi 4 avril 2026.
Printemps des poètes poésie et expo
Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lecture de la poésie Le gosse qui parle tirée du recueil Des échos et des écueils écrit et lu par Monsieur Alain Nocus.
À l’issue de la lecture, vous pourrez découvrir l’exposition réalisée avec la classe de CM1-CM2 de Cherveix Cubas, ainsi que les poésies inventées et écrites sur les vitres de la médiathèque par les enfants.
Sur inscription. .
Médiathèque 299 route des écoles Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 50 52 mediatheques@ccilap.fr
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English : Printemps des poètes poésie et expo
Simply being a parent, together.
A friendly place to break isolation, exchange ideas, share information and receive tips.
Every 2nd Saturday of the month: February 8.
Free admission.
L’événement Printemps des poètes poésie et expo Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-03-12 par Isle-Auvézère