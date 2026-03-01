Printemps des poètes Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Printemps des poètes
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l'Évêque Calvados
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:30:00
2026-03-20
Lecture musicale
Sylvie Dalloz, poète et artiste explore la matière sonore et végétale.
Lecture musicale entourée de sculptures d’écorces. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
English : Printemps des poètes
Musical reading
