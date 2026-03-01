Printemps des Poètes – Promenade en poésie Maison Musée & Fondation Raymond Devos SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Le dimanche 29 mars, en clôture du Printemps des Poètes, la Maison-Musée et Fondation Raymond Devos se transforme en territoire poétique le temps d’une après-midi.

De jeunes comédiens et comédiennes s’emparent des espaces du musée et du grand jardin pour y incarner la poésie : installation vivante, déambulation surprise, textes déclamés au fil d’un parcours inédit.

Dans le jardin, les poèmes eux-mêmes deviennent installations éphémères — suspendus, cachés, offerts au regard des visiteurs.

Un événement gratuit, ouvert à tous, où la poésie circule librement à travers les lieux qui ont inspiré Raymond Devos — dans cet élan de liberté et d’imaginaire qui lui était si cher.

Parcours poétique vivant dans le musée et le jardin de la Maison-Musée Raymond Devos, en clôture du Printemps des Poètes.

Le dimanche 29 mars 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

En transports en commun : Gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse — terminus RER B.

En voiture : parking public à 2 minutes à pied, avec place réservée PMR.

Accessibilité PMR : dépose minute devant l’entrée, accès de plain-pied au rez-de-chaussée, place handicapé à proximité immédiate.

Pour toute demande liée à l’accessibilité, contactez-nous en amont : contact@fondationraymonddevos.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T17:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T14:00:00+02:00_2026-03-29T17:00:00+02:00

Maison Musée & Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

https://www.raymond-devos.org/actualites/ +33130477671 communication@fondationraymonddevos.fr https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos https://www.facebook.com/FondationRaymondDevos



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