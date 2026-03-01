Printemps des Poètes Rânes
Printemps des Poètes Rânes mercredi 18 mars 2026.
Printemps des Poètes
Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-21
Un atelier d’écriture ou les mots bourgeonnent, se rencontrent et deviennent poésie. Venez écrire, rêver, créer en rimes ou en prose, et illustrez votre production à la manière de Fernand Léger ! .
Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps des Poètes
L’événement Printemps des Poètes Rânes a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom