Printemps des Poètes

Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-21

Un atelier d’écriture ou les mots bourgeonnent, se rencontrent et deviennent poésie. Venez écrire, rêver, créer en rimes ou en prose, et illustrez votre production à la manière de Fernand Léger ! .

Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 66 18 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

