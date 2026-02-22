Printemps des poètes Rencontre-atelier avec Méluzine Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Printemps des poètes Rencontre-atelier avec Méluzine

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Un belle rencontre avec Méluzine, slameuse, autrice et performeuse dont les mots vibrent autant par leur force que par leur sensibilité. Depuis plusieurs années, elle partage sa poésie engagée et lumineuse sur scène comme en atelier, mêlant douceur, rythme et puissance d’expression. Lors de cette rencontre, Méluzine offrira une lecture vivante de quelques-uns de ses plus beaux textes, avant de guider les participant.es dans un atelier d’écriture poétique ouvert à toutes et à tous. L’occasion de jouer avec les mots, d’explorer sa créativité et de se laisser porter par son énergie inspirante. La séance se clôturera par une courte restitution pour celles et ceux qui souhaiteront partager leurs créations.

A partir de 15 ans, sur inscription. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

