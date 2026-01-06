Printemps des Poètes rencontre musicale et poétique Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Printemps des Poètes rencontre musicale et poétique

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Au cœur du Printemps des Poètes la Médiathèque Jehanne Arnaud accueille les élèves et les professeurs du conservatoire de Musique et Danse à Rayonnement Intercommunal Rostropovitch Landowski pour fêter ensemble la poésie et sa petite musique…

.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes rencontre musicale et poétique

At the heart of the Spring of Poets, the Jehanne Arnaud Media Library welcomes students and teachers from the Rostropovitch Landowski Intercommunal Conservatory of Music and Dance to celebrate poetry and its subtle music together…

L’événement Printemps des Poètes rencontre musicale et poétique Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de Sainte Maxime