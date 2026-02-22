Printemps des Poètes Rencontre Poétique Najac
Printemps des Poètes Rencontre Poétique Najac vendredi 13 mars 2026.
Printemps des Poètes Rencontre Poétique
31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Rencontre poétique à 18h (durée 1h) dans le cadre des Nuits et Jours de Querbes. Jean-Pierre Chambon à l’honneur.
31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr
English :
Poetic encounter at 6pm (duration 1h) as part of Nuits et Jours de Querbes. Jean-Pierre Chambon in the spotlight.
L’événement Printemps des Poètes Rencontre Poétique Najac a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)