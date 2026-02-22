Printemps des Poètes Rencontre Poétique Najac

Printemps des Poètes Rencontre Poétique

31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Rencontre poétique à 18h (durée 1h) dans le cadre des Nuits et Jours de Querbes. Jean-Pierre Chambon à l’honneur.

31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr

English :

Poetic encounter at 6pm (duration 1h) as part of Nuits et Jours de Querbes. Jean-Pierre Chambon in the spotlight.

