PRINTEMPS DES POETES Rue Emile Zola Saint-Cyprien

28EME PRINTEMPS DES POETES

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars 2026 de 15h à 17h > Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.

À l’occasion du Printemps des Poètes, les Collections de Saint-Cyprie…

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday March 21, 2026 from 3pm to 5pm > Le Printemps des poètes is a national and international event designed to raise awareness of poetry in all its forms.

On the occasion of Printemps des Poètes, the Collections de Saint-Cyprie…

L’événement 28EME PRINTEMPS DES POETES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-11 par CDT66