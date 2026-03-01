Printemps des poètes Médiathèque George Sand Saint-Genis-Pouilly
Médiathèque George Sand 9 rue de Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly Ain
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 18:00:00
2026-03-11
La poétesse Awicha Agoulmine vous accueille pour un atelier d’écriture poétique dans le cadre du Printemps des poètes 2026 dont les thèmes sont Liberté, force vive déployée & Le printemps .
Atelier libre, tout public.
Médiathèque George Sand 9 rue de Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly Saint-Genis-Pouilly 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 42 12 42 mediatheque@saint-genis-pouilly.fr
English : Printemps des poètes
Poet Awicha Agoulmine welcomes you to a poetry-writing workshop as part of the Printemps des poètes 2026 festival, whose themes are Liberté, force vive déployée & Le printemps . Free workshop, open to all.
