Printemps des poètes Médiathèque George Sand Saint-Genis-Pouilly

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

2026-03-11

La poétesse Awicha Agoulmine vous accueille pour un atelier d’écriture poétique dans le cadre du Printemps des poètes 2026 dont les thèmes sont Liberté, force vive déployée & Le printemps .

Atelier libre, tout public.

English : Printemps des poètes

Poet Awicha Agoulmine welcomes you to a poetry-writing workshop as part of the Printemps des poètes 2026 festival, whose themes are Liberté, force vive déployée & Le printemps . Free workshop, open to all.

