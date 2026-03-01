Printemps des Poètes Médiathèque municipale Saint-Jean-d’Angély
Printemps des Poètes Médiathèque municipale Saint-Jean-d’Angély mercredi 11 mars 2026.
Printemps des Poètes
Médiathèque municipale Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-11 18:30:00
2026-03-11
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Médiathèque municipale de Saint-Jean-d’Angély vous invite à une rencontre avec l’éditeur Ad Verba autour du thème
Quand les mots font courir le monde…
.
Médiathèque municipale Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
English :
As part of the Printemps des Poètes festival, the Médiathèque municipale de Saint-Jean-d’Angély invites you to a meeting with publisher Ad Verba on the theme of Quand mots font courir monde?
Quand les mots font courir le monde?
