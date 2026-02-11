PRINTEMPS DES POÈTES Saint-Privat-de-Vallongue

PRINTEMPS DES POÈTES

Cette année c’est Martin Deveaud conteur-jongleur qui sera à Saint Privat de Vallongue pour le spectacle Balle à Mots lorsque les mots s’envolent, ils racontent des histoires.

Avant le spectacle à 19h salle Dussaut repas crêpes au profit de l’APE.

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie

English :

This year, Martin Deveaud, storyteller and juggler, will be in Saint Privat de Vallongue for the Balle à Mots show. When words fly, they tell stories.

Before the show, at 7pm in the Salle Dussaut, a crêpe meal will be served to raise funds for the APE.

