PRINTEMPS DES POÈTES Saint-Privat-de-Vallongue

Cette année c’est Martin Deveaud conteur-jongleur qui sera à Saint Privat de Vallongue pour le spectacle Balle à Mots lorsque les mots s’envolent, ils racontent des histoires.
Avant le spectacle à 19h salle Dussaut repas crêpes au profit de l’APE.
Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
English :
This year, Martin Deveaud, storyteller and juggler, will be in Saint Privat de Vallongue for the Balle à Mots show. When words fly, they tell stories.
Before the show, at 7pm in the Salle Dussaut, a crêpe meal will be served to raise funds for the APE.
