Printemps des poètes scène poétique ouverte puis lecture musicale Landéda

3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère

2026-03-20 18:00:00

2026-03-20 21:00:00

2026-03-20

thème national La Liberté. Force vive, déployée.

A 18h scène ouverte à toustes ! Écoutez ou lisez un poème, ouvert aux enfants et aux adultes, puis lectures par Fantaisies écrites, l’atelier d’écriture de la médiathèque.

A 19h45 De sang et de lumière, de Laurent Gaudé. Comédien-lecteur Jean-Pierre Gaillard Musicien Yann Simon

Ces poèmes engagés à l’humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent Gaudé. Qu’ils donnent la parole aux opprimés réduits au silence ou ravivent le souvenir des peuples engloutis de l’histoire, qu’ils exaltent l’amour d’une mère ou la fraternité nécessaire, qu’ils évoquent les réfugiés en quête d’une impossible terre d’accueil ou les abominables convois d’esclaves des siècles passés, ils sont habités d’une ferveur païenne lumineuse, qui voudrait souffler le vent de l’espérance. (Actes Sud) .

