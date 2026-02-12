Printemps des Poètes Médiathèque La Ruche Sens

Printemps des Poètes

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Printemps des Poètes revient avec pour thématique La liberté. Force vive, déployée .

Chaque année, cette manifestation donne l’impulsion de milliers d’événements qui font rayonner la poésie dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques, les hôpitaux, les Ehpad, les écoles, les universités, les musées, les jardins, les espaces culturels, les théâtres, les maisons de poésie et beaucoup d’autres lieux.

À la médiathèque de La Ruche

Samedi 7 mars de 14h à 16h Poètes en herbe

Venez vous essayer à la poésie de manière ludique, sur le thème de la liberté et autour des 5 sens. .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes

L’événement Printemps des Poètes Sens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Sens et Sénonais