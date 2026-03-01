Printemps des Poètes Soirée Poésie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Printemps des Poètes Soirée Poésie

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

A l’occasion du Printemps des Poètes, La Médiathèque vous propose une soirée poétique avec des lectures de poèmes en musique.

Tout public

Gratuit.

