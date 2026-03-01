Printemps des Poètes Soirée Poésie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Printemps des Poètes Soirée Poésie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer jeudi 19 mars 2026.
Printemps des Poètes Soirée Poésie
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
A l’occasion du Printemps des Poètes, La Médiathèque vous propose une soirée poétique avec des lectures de poèmes en musique.
Tout public
Gratuit.
Renseignements auprès de la Médiathèque. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Printemps des Poètes Soirée Poésie Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme