Printemps des poètes soirée poétique Médiathèque Louise-Michel Allonnes

Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Dans le cadre du Printemps des poètes, venez goûter l’œuvre de Valérie Rouzeau avec la compagnie Théâtre en actes. Inscription conseillée au 02 43 80 52 07. Par mail mediatheque@ville-allonnes.fr. .
Médiathèque Louise-Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
