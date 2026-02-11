Printemps des poètes soirée poétique Médiathèque Louise-Michel Allonnes

Printemps des poètes soirée poétique

Médiathèque Louise-Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Dans le cadre du Printemps des poètes, venez goûter l’œuvre de Valérie Rouzeau avec la compagnie Théâtre en actes. Inscription conseillée au 02 43 80 52 07. Par mail mediatheque@ville-allonnes.fr. .

