Printemps des poètes La ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire

Printemps des poètes

La ruche d’idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

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La ruche d’idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 projets@ruche-didees.com

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English :

L’événement Printemps des poètes Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral