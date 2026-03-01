Printemps des poètes La ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire
Printemps des poètes La ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire mercredi 18 mars 2026.
Printemps des poètes
La ruche d’idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
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La ruche d’idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 projets@ruche-didees.com
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English :
L’événement Printemps des poètes Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral