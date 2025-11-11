Printemps des Poètes TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Printemps des Poètes

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-14

Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent pour le Printemps des Poètes de créer collectivement un grand arbre sur lequel chacun accrochera une feuille-poème ou un dessin représentant ce que signifie la liberté. Tout public et scolaires. .

