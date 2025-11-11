Printemps des Poètes TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Printemps des Poètes
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-14
fin : 2026-03-31
2026-03-14
Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent pour le Printemps des Poètes de créer collectivement un grand arbre sur lequel chacun accrochera une feuille-poème ou un dessin représentant ce que signifie la liberté. Tout public et scolaires. .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
L’événement Printemps des Poètes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche