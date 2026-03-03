Printemps des poètes Villefranque

Printemps des poètes

Salle Ursuia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Et si le printemps ne faisait pas éclore que les fleurs… mais aussi les mots ?

À l’occasion du Printemps des Poètes, laissez-vous emporter par une brise de vers et d’émotions. Pendant quelques jours, la poésie sort des livres, s’invite dans les voix, danse dans l’air et vient réveiller notre imaginaire.

Un poème murmuré, un texte vibrant, une phrase qui résonne longtemps…

C’est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir. .

Salle Ursuia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Printemps des poètes

