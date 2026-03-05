Printemps des poètes Visite commentée, “Liberté, force vive déployée” Parc du Château Cadaujac

Printemps des poètes Visite commentée, “Liberté, force vive déployée”

Parc du Château Micro-folie Cadaujac Gironde

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Une visite commentée autour de la thématique nationale du Printemps des Poètes

Liberté, force vive déployée .

À partir d’une sélection d’œuvres, nous croiserons regards, lectures et écoutes d’extraits de textes issus de la bibliographie du Printemps des Poètes.

Un temps suspendu, pour laisser circuler les mots, les images et les émotions.

Tout public .

English : Printemps des poètes Visite commentée, “Liberté, force vive déployée”

