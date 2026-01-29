Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen Médiathèque Intercommunale Montélimar

Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06 17:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Atelier permettant à l’enfant et à son parent de vivre un vrai moment de partage, de détente et d’éveil aux sens.

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop where children and their parents can enjoy a real moment of sharing, relaxation and sensory awakening.

L’événement Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération