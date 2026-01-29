Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen Médiathèque Intercommunale Montélimar
Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen Médiathèque Intercommunale Montélimar vendredi 6 mars 2026.
Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 16:30:00
fin : 2026-03-06 17:30:00
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07
Atelier permettant à l’enfant et à son parent de vivre un vrai moment de partage, de détente et d’éveil aux sens.
.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A workshop where children and their parents can enjoy a real moment of sharing, relaxation and sensory awakening.
L’événement Printemps des p’tites pouces Atelier Snoezelen Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération