Printemps des P’tites Pousses Atelier d’éveil à la nature – Jardin Public Montélimar, 11 juin 2025 10:00, Montélimar.

Drôme

Printemps des P’tites Pousses Atelier d’éveil à la nature Jardin Public 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 10:00:00

fin : 2025-06-11 11:45:00

Date(s) :

2025-06-11

Partez à la découverte de la nature grâce à une approche sensorielle, ludique et créative. Au programme, plusieurs ateliers à découvrir librement pour toucher, sentir, s’émerveiller et surtout s’amuser dehors !

.

Jardin Public 16 boulevard Général de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Discover nature through a sensory, playful and creative approach. On the program: several workshops for you to discover, touch, feel, marvel at and, above all, have fun outside!

German :

Entdecken Sie die Natur mithilfe eines sensorischen, spielerischen und kreativen Ansatzes. Auf dem Programm stehen mehrere Workshops, die Sie frei entdecken können, um zu berühren, zu riechen, zu staunen und vor allem draußen Spaß zu haben!

Italiano :

Scoprite la natura attraverso un approccio sensoriale, divertente e creativo. Il programma prevede una serie di laboratori in cui è possibile toccare, sentire, meravigliarsi e, soprattutto, divertirsi all’aria aperta!

Espanol :

Descubra la naturaleza a través de un enfoque sensorial, lúdico y creativo. En el programa hay varios talleres en los que podrás tocar, sentir, maravillarte y, sobre todo, ¡divertirte al aire libre!

L’événement Printemps des P’tites Pousses Atelier d’éveil à la nature Montélimar a été mis à jour le 2025-05-09 par Montélimar Tourisme Agglomération