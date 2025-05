Printemps des P’tites Pousses atelier d’éveil artistique – Médiathèque Intercommunale Montélimar, 18 juin 2025 10:00, Montélimar.

Venez créer avec nous des fleurs et des feuilles colorées à l’occasion de cet atelier d’éveil artistique pour les tout-petits.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and create colorful flowers and leaves with us at this art workshop for toddlers.

German :

Gestalten Sie mit uns in diesem Workshop zur künstlerischen Früherziehung für Kleinkinder bunte Blumen und Blätter.

Italiano :

Venite a creare fiori e foglie colorate con noi in questo laboratorio artistico di apprendimento precoce per i più piccoli.

Espanol :

Ven a crear coloridas flores y hojas con nosotros en este taller de arte de aprendizaje temprano para niños pequeños.

