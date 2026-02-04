Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze Centre social de Nocaze Montélimar
Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze Centre social de Nocaze Montélimar jeudi 26 mars 2026.
Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze
Centre social de Nocaze 8 rue Etienne Marcel Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 10:30:00
fin : 2026-03-26 11:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Lectures, comptines et jeux de doigts pour le plus grand plaisir des tout-petits.
.
Centre social de Nocaze 8 rue Etienne Marcel Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 94 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Readings, nursery rhymes and fingerplays to delight the little ones.
L’événement Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération