Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze Centre social de Nocaze Montélimar

Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze

Centre social de Nocaze 8 rue Etienne Marcel Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-03-26 11:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Lectures, comptines et jeux de doigts pour le plus grand plaisir des tout-petits.

.

Centre social de Nocaze 8 rue Etienne Marcel Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 94 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings, nursery rhymes and fingerplays to delight the little ones.

L’événement Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Nocaze Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération