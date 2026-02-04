Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal Centre social Colucci Pracomtal Montélimar
Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal Centre social Colucci Pracomtal Montélimar mercredi 4 mars 2026.
Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal
Centre social Colucci Pracomtal 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 11:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Lectures, comptines et jeux de doigts pour le plus grand plaisir des tout-petits !
.
Centre social Colucci Pracomtal 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 04 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Readings, nursery rhymes and fingerplays to delight the little ones!
L’événement Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération