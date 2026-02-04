Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal Centre social Colucci Pracomtal Montélimar

Printemps des p’tites pousses Bébé Bouquine à Pracomtal

Centre social Colucci Pracomtal 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar Drôme

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 11:00:00

2026-03-04

Lectures, comptines et jeux de doigts pour le plus grand plaisir des tout-petits !

Centre social Colucci Pracomtal 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 04 32

English :

Readings, nursery rhymes and fingerplays to delight the little ones!

