Printemps des P’tites Pousses contes, chansons,marionnettes L’arbre est dans ses feuilles – Médiathèque Intercommunale Montélimar, 18 juin 2025 17:00, Montélimar.

Printemps des P’tites Pousses contes, chansons,marionnettes L’arbre est dans ses feuilles Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-06-18 17:00:00

fin : 2025-06-18 17:30:00

2025-06-18

Au pied de l’arbre que le grand-père du grand-père de mon grand-père a planté, la vie fourmille, vibre et chante de mille façons. Papa Oiseau apprends un chant à son petit et Grand-Père raconte l’histoire de son arbre… Spectacle de la cie Tête à plumes

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

At the foot of the tree planted by my grandfather’s grandfather’s grandfather, life teems, vibrates and sings in a thousand ways. Papa Oiseau teaches his little one a song, and Grand-Père tells the story of his tree… A show by the Tête à plumes company

German :

Am Fuße des Baumes, den der Großvater des Großvaters meines Großvaters gepflanzt hat, wimmelt, vibriert und singt das Leben auf tausend Arten. Papa Oiseau bringt seinem Jungen ein Lied bei und Großvater erzählt die Geschichte seines Baumes… Aufführung der Cie Tête à plumes (Federkopf)

Italiano :

Ai piedi dell’albero che il nonno di mio nonno ha piantato, la vita brulica, vibra e canta in mille modi. Papà Oiseau insegna una canzone al suo piccolo e Grand-Père racconta la storia del suo albero… Uno spettacolo della compagnia Tête à plumes

Espanol :

Al pie del árbol que plantó el abuelo de mi abuelo, la vida bulle, vibra y canta de mil maneras. Papa Oiseau enseña una canción a su pequeño y Grand-Père cuenta la historia de su árbol… Espectáculo de la compañía Tête à plumes

