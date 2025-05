Printemps des P’tites Pousses Éveil musical – Médiathèque Intercommunale Montélimar, 14 juin 2025 10:00, Montélimar.

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 11:45:00

Date(s) :

2025-06-14

Ateliers d’exploration sonore et découvertes sensorielles ! Aurélie Cimen « Chercheurs de Sons », intervenante musique en milieu scolaire et crèche, propose des ateliers de musique avec un instrumentarium pédagogique Baschet.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Sound exploration workshops and sensory discoveries! Aurélie Cimen « Chercheurs de Sons », music teacher in schools and nurseries, offers music workshops with a Baschet pedagogical instrumentarium.

German :

Workshops zur Klangforschung und Entdeckung der Sinne! Aurélie Cimen « Chercheurs de Sons », Musikreferentin in Schulen und Kindergärten, bietet Musikworkshops mit einem pädagogischen Baschet-Instrumentarium an.

Italiano :

Laboratori di esplorazione sonora e scoperte sensoriali! Aurélie Cimen « Chercheurs de Sons », insegnante di musica nelle scuole e negli asili nido, propone laboratori musicali utilizzando uno strumentario didattico Baschet.

Espanol :

¡Talleres de exploración sonora y descubrimientos sensoriales! Aurélie Cimen « Chercheurs de Sons », profesora de música en escuelas y guarderías, ofrece talleres de música utilizando un instrumental pedagógico Baschet.

