Printemps des p’tites pousses Éveil musical Centre social de Nocaze Montélimar

Printemps des p’tites pousses Éveil musical

Centre social de Nocaze 14 rue Etienne Marcel Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 09:30:00

fin : 2026-03-12 10:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains…Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique ! Atelier musical animé par Aurélie Cimen, musicienne intervenante.

.

Centre social de Nocaze 14 rue Etienne Marcel Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 94 10

English :

Let’s share songs and voice games, movements from toe to fingertips, instruments for all hands… All the senses awakened to get a taste for music! Musical workshop led by Aurélie Cimen.

