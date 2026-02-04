Printemps des p’tites pousses Éveil musical Centre social Colucci Pracomtal Montélimar
Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains… Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique ! Atelier musical animé par Aurélie Cimen, musicienne intervenante
Centre social Colucci Pracomtal 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 04 32
Let’s share songs and voice games, movements from toe to fingertips, instruments for all hands… All the senses are awakened for a taste of music! Musical workshop led by Aurélie Cimen, consultant musician
L’événement Printemps des p’tites pousses Éveil musical Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération