Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt Médiathèque Intercommunale Montélimar
Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 11 mars 2026.
Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-11 10:00:00
Date(s) :
2026-03-11
La Cie Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal !
.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cie Lilaho invites young spectators into the heart of its dreamlike forest for a musical and sensory immersion in the world of plants!
L’événement Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération