Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt Médiathèque Intercommunale Montélimar

Printemps des p’tites pousses Spectacle Petite forêt

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 09:30:00

fin : 2026-03-11 10:00:00

Date(s) :

2026-03-11

La Cie Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur de sa forêt onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Cie Lilaho invites young spectators into the heart of its dreamlike forest for a musical and sensory immersion in the world of plants!

