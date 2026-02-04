Printemps des p’tites pousses Théâtre d’ombres et de papier Petit bleu et Petit jaune Médiathèque Intercommunale Montélimar

Printemps des p’tites pousses Théâtre d’ombres et de papier Petit bleu et Petit jaune

Médiathèque Intercommunale 16, boulevard du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Une danse de formes et de couleurs faite d’ombres et de papiers qui raconte une histoire d’amitié et de différence.

Spectacle créé en 2018 d’après le livre Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lionni, édité à l’École des loisirs.

.

Médiathèque Intercommunale 16, boulevard du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A dance of shapes and colors made of shadows and paper, telling a story of friendship and difference.

Created in 2018, based on the book Petit-Bleu et Petit-Jaune by Leo Lionni, published by L’École des loisirs.

L’événement Printemps des p’tites pousses Théâtre d’ombres et de papier Petit bleu et Petit jaune Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération