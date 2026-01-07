Printemps des réserves naturelles, rendez-vous du matin à Moëze-Oléron Sentier des Tannes Moëze

Printemps des réserves naturelles, rendez-vous du matin à Moëze-Oléron

Sentier des Tannes Route des Tannes Moëze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Printemps des réserves est un évènement de valorisation des réserves naturelles de Charente-Maritime et de Vendée,. L’équipe de la réserve naturelle de Moëze-Oléron vous accueille en itinérance sur le sentier des Tannes le matin.

Sentier des Tannes Route des Tannes Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Printemps des réserves is an event promoting the nature reserves of Charente-Maritime and Vendée. The Moëze-Oléron nature reserve team welcomes you to a morning itinerary on the Tannes trail.

