Printemps des réserves naturelles, rendez-vous du matin à Moëze-Oléron Sentier des Tannes Moëze

Sentier des Tannes Route des Tannes Moëze Charente-Maritime
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
2026-04-25
Printemps des réserves est un évènement de valorisation des réserves naturelles de Charente-Maritime et de Vendée,. L’équipe de la réserve naturelle de Moëze-Oléron vous accueille en itinérance sur le sentier des Tannes le matin.
Sentier des Tannes Route des Tannes Moëze 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr
English :
Printemps des réserves is an event promoting the nature reserves of Charente-Maritime and Vendée. The Moëze-Oléron nature reserve team welcomes you to a morning itinerary on the Tannes trail.
