Printemps des vins de Blaye Côtes de Bordeaux Blaye

Blaye Gironde

Le Printemps des vins ce sont près de 100 vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux qui vous accueillent derrière leur barrique à l’intérieur de la citadelle de Blaye. Ce week-end sera fait de rencontres, de partages et de dégustations bien sûr mais sera également ponctué de nombreuses animations comme des croisières sur l’estuaire, des balades en train, des ateliers culinaires, des visite guidées de la citadelle, etc. Venez nombreux pour rencontrer nos viticulteurs et passer un week-end festif autour de notre appellation ! .

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 91 19

