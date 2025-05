Printemps des Voisins – 1ère édition ???? – Place des Voisins Nantes, 17 mai 2025 12:19, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 – 18:30

Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez nombreux pour ce premier Primtemps des Voisins ! C’est l’occasion de se retrouver entre voisins, commerçants et amis, et de faire de nouvelles connaissances.N’oubliez pas d’apporter de quoi grignoter, boire et vos jeux de plein air préférés !

Place des Voisins Nantes 44262