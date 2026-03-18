Printemps du cinéma Cinéma Le Félix Labouheyre
Printemps du cinéma Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 22 mars 2026.
Printemps du cinéma
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le Printemps du cinéma est de retour au Félix !
Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 5€ toute la journée.
Le Printemps du cinéma est de retour au Félix !
Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 5€ toute la journée. .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Printemps du cinéma
Printemps du cinéma is back at Félix!
Benefit from a preferential rate of 5? all day long.
L’événement Printemps du cinéma Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande