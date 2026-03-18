Printemps du cinéma Cinéma Le Félix Labouheyre

Printemps du cinéma

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Printemps du cinéma est de retour au Félix !

Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 5€ toute la journée.

Le Printemps du cinéma est de retour au Félix !

Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 5€ toute la journée. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Printemps du cinéma

Printemps du cinéma is back at Félix!

Benefit from a preferential rate of 5? all day long.

L’événement Printemps du cinéma Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande