Printemps du cinéma CinéTriskell Luçon

Printemps du cinéma

CinéTriskell Boulevard Michel Phelippon Luçon Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-24 23:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Printemps du cinéma

Le Printemps du Cinéma revient du dimanche 22 au mardi 24 mars 2026 inclus.

Durant ces 3 jours, les cinémas seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance. .

CinéTriskell Boulevard Michel Phelippon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 9 67 08 94 22

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English :

Printemps du cinéma

L’événement Printemps du cinéma Luçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud