Printemps du cinéma CinéTriskell Luçon
Printemps du cinéma CinéTriskell Luçon dimanche 22 mars 2026.
Printemps du cinéma
CinéTriskell Boulevard Michel Phelippon Luçon Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-24 23:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Printemps du cinéma
Le Printemps du Cinéma revient du dimanche 22 au mardi 24 mars 2026 inclus.
Durant ces 3 jours, les cinémas seront très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance. .
CinéTriskell Boulevard Michel Phelippon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 9 67 08 94 22
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English :
Printemps du cinéma
L’événement Printemps du cinéma Luçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud