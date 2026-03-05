Printemps du cinéma Cinélun Lunéville
À Cinélun’ pour le printemps du cinéma c’est 5€ pour tous, pour tous les films et à toutes les séances.Tout public
Cinélun 39 Rue de la République Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 89 48 96
English :
At Cinélun? for Spring Cinema it’s 5? for everyone, for all films and at all screenings.
L’événement Printemps du cinéma Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS