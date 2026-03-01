Printemps du cinéma rue Jacques Beaumont Montendre

Printemps du cinéma

rue Jacques Beaumont Cinéma Andronis Montendre Montendre Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Projection du film Le rêve américain . Avant la séance, projectio et présentation du court-métrage Pour tout le monde réalisé par les jeunes dans le cadre de l’atelier Deviens réalisateur

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rue Jacques Beaumont Cinéma Andronis Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clapmontendre@free.fr

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English :

Screening of the film The American Dream . Before the show, screening and presentation of the short film Pour tout le monde , made by young people in the Deviens réalisateur workshop

L’événement Printemps du cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge