Printemps du cinéma rue Jacques Beaumont Montendre
Printemps du cinéma rue Jacques Beaumont Montendre dimanche 22 mars 2026.
Printemps du cinéma
rue Jacques Beaumont Cinéma Andronis Montendre Montendre Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Projection du film Le rêve américain . Avant la séance, projectio et présentation du court-métrage Pour tout le monde réalisé par les jeunes dans le cadre de l’atelier Deviens réalisateur
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rue Jacques Beaumont Cinéma Andronis Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clapmontendre@free.fr
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English :
Screening of the film The American Dream . Before the show, screening and presentation of the short film Pour tout le monde , made by young people in the Deviens réalisateur workshop
L’événement Printemps du cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge